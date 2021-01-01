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Пляжный отдых на Чёрном море, описаны Анапа, Архипо-Осиповка, Бетта, Геленджик, Джанхот, Дивноморское, Кабардинка, Криница, Новороссийск, Прасковеевка, Тамань

 Цифровая фотография / Digital photo

Digital photo cameraКалькулятор глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Цифровая фотография (Digital photo) и Цифровой фотоаппарат (Digital photo camera). Теория цифровой фотографии и практика съёмки цифровой фотокамерой. Галерея коллекций цифровых фотографий

Калькулятор глубины резкости ГРИП

DOF CalculatorКалькулятор ГРИП глубины резко изображаемого пространства. Depth of Field Calculator

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Теория

Цифровая фотография – это здорово!
Кружок нерезкости (кружок рассеяния)
Допустимый кружок нерезкости
Гиперфокальное расстояние
О глубине резкости
Формулы для расчёта гиперфокального расстояния и ГРИП
Графическое представление ГРИП/DOF ч.1
Графическое представление ГРИП/DOF ч.2
Сколько мегапикселей надо для счастья?
Мегапиксели, разрешение и размеры файлов
Размер фото для WEB-проектов
Как получить качественное фото?
Какие бывают объективы?
Подбираем набор объективов
Расчёт ГРИП с помощью калькулятора ГРИП
Сюжетные программы
Творческие программы
Оптимизация изображения в фотокамере
Разрешение снимков и их применение
Форматы графических файлов в фотографии
Вас попросили снять свадьбу – что делать?
Штатив для фотоаппарата
Цветовая температура различных источников
Основные термины цифровой фотографии
Какой формат выбрать – JPEG, TIFF или RAW?
Корректирующие коэффициенты ключевых тонов
Зонная таблица экспозиционных поправок
Условная классификация объективов
Описание зонной теории Ансела Адамса
Зонная система для цифровых фотокамер ч.1
Зонная система для цифровых фотокамер ч.2
Зонная система для цифровых фотокамер ч.3
Зонная система для цифровых фотокамер ч.4
Зонная система для цифровых фотокамер ч.5
Зонная система для цифровых фотокамер ч.6
Правильная экспозиция без 18% серой карты
Блокнот для фотографа
Гистограмма
Размеры матриц цифровых фотокамер
Эквивалентное фокусное расстояние
Таблица эквивалентных фокусных расстояний
Конструктивные особенности объективов ч.1
Конструктивные особенности объективов ч.2
Конструктивные особенности объективов ч.3
Выбираем компактный фотоаппарат ч.1
Выбираем компактный фотоаппарат ч.2
Выбираем компактный фотоаппарат ч.3
Выбираем компактный фотоаппарат ч.4
Выбираем компактный фотоаппарат ч.5
Основные типы компактных фотокамер
Сюжетные режимы компактных камер ч.1
Сюжетные режимы компактных камер ч.2
Сюжетные режимы компактных камер ч.3
Сюжетные режимы компактных камер ч.4
Однообъективный зеркальный фотоаппарат
Системные фотокамеры
Штатив для компактной фотокамеры ч.1
Штатив для компактной фотокамеры ч.2
Хороший фотограф – Профессионал или Мастер?
Фототехника для профи и любителей
Какой фотоаппарат выбрать?
Возможности и функции фотокамер
Фотокамера – идём покупать
Профессиональные и любительские камеры
Фотосъемка различными объективами
Съёмка светосильным объективом 50 mm f/1.4
Информационная ёмкость фотоснимка
Качество изображения и размер файлов
Разрешающая сила и диафрагма
Хороший компьютер для фотографа ч.1
Хороший компьютер для фотографа ч.2
Хороший компьютер для фотографа ч.3
Фотография без Фотошопа
Фотографии из отпуска
Как носить фотоаппаратуру
Как рассчитать объём дисков под фото
Схемы обработки цифровых фото ч.1
Схемы обработки цифровых фото ч.2
Схемы обработки цифровых фото ч.3
Как выбрать схему обработки фото
Рациональный съёмочный процесс
Как хранить цифровые фотографии ч.1

  

Как хранить цифровые фотографии ч.2
Систематизация цифровых фотографий ч.1
Систематизация цифровых фотографий ч.2
Систематизация цифровых фотографий ч.3
Систематизация цифровых фотографий ч.4
Блокнот для фотографа II
Почему применяют серую карту?
Зачем фотографу экспонометр?
Кому нужен отдельный экспонометр
iPad для фотографа
Что мотивирует фотолюбителя?
Как перестать быть любителем?
Когда следует обновлять технику?
От любителя к мастеру
Обучение фотографии – фотокамера
Обучение фотографии – штатив
Обучение фотографии – подготовка
Обучение фотографии – навыки
Обучение фотографии – знания
Обучение фотографии – объективы ч.1
Обучение фотографии – объективы ч.2
Обучение фотографии – объективы ч.3
Обучение фотографии – фильтры
Обучение фотографии – практика
Обучение фотографии – процессы ч.1
Обучение фотографии – процессы ч.2
Обучение фотографии – процессы ч.3
Как хранить цифровые фотографии ч.1
Как хранить цифровые фотографии ч.2
Как хранить цифровые фотографии ч.3
Как хранить цифровые фотографии ч.4
Как хранить цифровые фотографии ч.5
Пять причин снимать в JPEG
Пять причин снимать в RAW
Пять причин снимать в RAW+JPEG
Снимать можно любой фотокамерой
Разрядность цифровой фотографии
Как выбрать RAW-конвертер ч.1
Как выбрать RAW-конвертер ч.2
RAW-конвертер и рабочий процесс ч.1
RAW-конвертер и рабочий процесс ч.2
10 принципов отличной фотографии
Ретушь – Зачем? Когда и Как?
Зачем редактировать цифровое фото?
Фотограф и ретушер ч.1
Фотограф и ретушер ч.2
Отдавать заказчику RAW’ы или нет? ч.1
Отдавать заказчику RAW’ы или нет? ч.2
Режимы съемки P S A M
Съемка в режиме P
Съемка в режиме S и Tv
Съемка в режиме A и Av
Съемка в режиме M
Применение режимов P S A M на съемке
Особенности съёмки в путешествии
Рабочий процесс обработки цифровых фотографий
Вывод фотоснимков на TV экраны
Смартфон как фотокамера
Квадратный кадр
Экспокоррекция при съёмке камерой смартфона
Разрешение печати 254 и 300 DPI
Разрешение цифровой печати 254 DPI
Разрешение цифровой печати 300 DPI
Постобработка у любителя и профи
Съёмка или постобработка
Графические манипуляторы
Компьютерная лазерная мышь
Тачпад в работе фотографа
TrackPoint pointing stick
Графический планшет
Выбор графического планшета
Установка и настройка графического планшета
Как попробовать занятие фотографией?
Обработка после съёмки
Потоковая обработка свадебной съёмки
Потоковая обработка на основе Лайтрум
Как повысить скорость обработки снимков?
Работа фотографа как проект
Надо ли отказываться от постобработки
Рабочий поток обработки цифровых фотографий
Как ускорить обработку цифровых фотографий

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Практика фотосъёмки

Пейзаж и отражения в воде
Фотографируем закаты на море
Фоновый рисунок на рабочем столе компьютера
Как сделать фоновый рисунок для компьютера
Как сделать заставку для телефона?
Папка с фото как заставка на компьютере
Что выбрать: аккумуляторы или батареи?
Аккумуляторы Ni-Cd в фотоаппаратуре
Аккумуляторы Ni-MH в фотоаппаратуре
Аккумуляторы Li-Ion в фотоаппаратуре
Зарядные устройства для аккумуляторов
Изморозь на стекле
Как передать фактуру снега
Зимний пейзаж в контровом свете
Расчёт стоимости услуг фотографа ч.1
Расчёт стоимости услуг фотографа ч.2
Макро – портрет шмеля на жёлтом цветке
Красота фактуры весеннего снега
Весна – время капели и сосулек
Файлы и папки в цифровой фотокамере
Фотографии для Full HD телевизора
Фото ромашки крупным планом
Макро – бабочка крупным планом
Тональная перспектива на снимке
Фотосъёмка с компактного штатива
Фотосъёмка на отдыхе: макро
Фотосъёмка на отдыхе: животные
Фотосъёмка на отдыхе: городской пейзаж
Фотосъёмка на отдыхе: морские виды
Место дуэли А.С.Пушкина
Фотосъёмка на отдыхе: достопримечательности
Декоративные снимки фонарей
Фотосъёмка на отдыхе: памятники
Компьютер для цифрового фотографа
Работа с файлами фотографий в формате JPEG
Работа с файлами фотографий в формате RAW ч.1
Работа с файлами фотографий в формате RAW ч.2
Фотосъёмка морозным утром
Облака над городом
Вечерняя съёмка

  

Ночная съёмка
Ночная съёмка: экспозиция и баланс белого
Открытка к празднику 8 Марта
Тестовые фото с нового iPad 4
Домашние питомцы – собаки
Характерные ошибки начинающего фотографа
Белые лебеди в Летнем саду
Крейсер 1-го ранга Аврора
Фотосъёмка на отдыхе: уличные часы
Кадрирование при съёмке в городе
Фотосъёмка на отдыхе: красивые арки ч.1
Фотосъёмка на отдыхе: красивые арки ч.2
Фотосъёмка на отдыхе: отражения
Невозможный треугольник I
Невозможный треугольник II
Невозможный треугольник III
Невозможный треугольник IV
Капли на листьях и экспозиция
Как сделать черно-белое фото ч.1
Как сделать черно-белое фото ч.2
Перевод в ч/б с двумя корректирующими слоями Hue/Saturation
Как сфотографировать Короля?
Преобразование в несколько красок Image>Mode>Duotone
Тень велосипеда
В 1831 г. Александр Сергеевич Пушкин проживал на Арбате
Как открыть JPEG в Adobe Camera RAW?
Компьютер для фотографа 2017
Выбор точки наводки на резкость
Компьютер – выбрать готовый или собирать? ч.1
Компьютер – выбрать готовый или собирать? ч.2
Компьютер – выбрать готовый или собирать? ч.3
Расчёт стоимости услуг фотографа 2017 ч.1
Расчёт стоимости услуг фотографа 2017 ч.2
Расчёт стоимости услуг фотографа 2017 ч.3
Быстрая обработка в одной папке
Быстрая обработка коротких фотосессий
Фотографирование с низким уровнем шумов
Ускорение обработки снимков в Lightroom
Свадебная фотосъёмка – этапы рабочего процесса

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Фототехника

Требования программ к «железу»
Компьютер 2013 для фотографа
Ресурс затвора цифровых фотокамер
Ресурс затворов камер Canon
Ресурс затворов камер Nikon
Ресурс затворов камер Pentax
Величины рабочих отрезков фотокамер ч.1
Величины рабочих отрезков фотокамер ч.2
Величины рабочих отрезков фотокамер ч.3
Величины рабочих отрезков фотокамер ч.4
Особенности объективов Pentax
Особенности объективов Sony
Особенности объективов Canon
Особенности объективов Nikkor от Nikon
Камеры с большим числом мегапикселей
Canon EOS 7D Ver.2 и его 18 Мпикс
Canon EOS 5D Mark III и его 22.3 Мпикс
Nikon D600 и его 24.3 Мпикс

  

Nikon D800 и его 36.3 Мпикс
Список лучших объективов для Nikon D800
Выбор системной фотокамеры ч.1
Выбор системной фотокамеры ч.2
Nikon Df и его 16.2 Мпикс
Сколько снимков сделал Nikon
Сколько кадров снимали на плёнку
Сколько кадров снимают на цифру
Ресурс затвора и виды съёмки
Canon EOS 5DS R и его 50.6 Мпикс
Объективы для Canon EOS 5DS R
Список лучших объективов для Nikon D810
Кружок рассеяния в цифровых камерах
Приведенный кружок рассеяния
Pentax K-1 и его 36.4 млн. пикселей
Полный кадр или средний формат
51.4 мегапикселей Pentax 645z
50 мегапикселей Hasselblad X1D-50c

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Справочные таблицы для фотографов

Яркость некоторых поверхностей
Погрешность экспозиции снимка
Шкала светочувствительности
Интервалы яркостей разных объектов
Величины выдержек и их обозначения
Величины диафрагм и их обозначения
Масштаб съемки и светосила
Экспозиция при дневном освещении
Выдержка и фокусное расстояние
ГРИП при макросъемке ч.1
ГРИП при макросъемке ч.2
ГРИП при макросъемке ч.3
Таблицы ГРИП DOF для макро
Таблица фокусных расстояний объективов
Свойства APS-C и DX объективов

  

Свойства FF и FX объективов
Таблица экспозиционных чисел
Световые условия съёмки и EV
Длины световых волн
Интервалы яркости объектов съёмки
Эмпирические правила в фотографии
Правило f:11 при съёмке луны
Правило f:16 для солнечного света
Мегапиксели и разрешение сенсора
Треугольник экспозиции
Размеры фотоснимков для DVD
Размеры фотоснимков для Full HDTV
Размеры фотоснимков для Ultra HDTV
Контрольный лист рабочего потока

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Галерея фотографий

Побережье Чёрного моря (55 фото)
Садовые цветы (25 фото)
Невьянская «Падающая Башня». Россия (25 фото)
Изморозь на стекле (6 фото)
Снимки в зимнем парке (10 фото)
Автомобили ХАММЕР (6 фото)
Как завязать галстук узлом Виндзор (6 фото)
Как завязать галстук узлом Полувиндзор (6 фото)
Как завязать галстук узлом Шелби (6 фото)

  

Как завязать галстук узлом Нью-Классик (6 фото)
Как завязать галстук узлом Фри Стайл (6 фото)
Как завязать галстук Простым узлом (6 фото)
Как завязать галстук Новым узлом (6 фото)
Как завязать галстук Двойным узлом (6 фото)
Как завязать галстук Диагональным узлом (6 фото)
Как завязать галстук Перекрещивающимся узлом (6 фото)
Блокнот для фотографа (3 фото)

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